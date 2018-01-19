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Can yoldaşı!

’da hamile sürücü, yoldan geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Sağlık ekipleri gelene kadar başından bir an olsun ayrılmadı

Can yoldaşı!
Kaza dün 'nın İznik yolu kavşağında meydana geldi. Servet Bakır'a (49), Esra Yenikapı'nın (31) kullandığı otomobil çarptı. nın ardından hemen durdurduğu aracından inen hamile sürücü, Bakır'ın başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı. Olaydan olumsuz etkilenen Yenikapı da hastaneye kaldırıldı.
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