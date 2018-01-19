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Annesini döven babasını öldürdü

Annesini döven babasını öldürdü
Kayseri'de Hamza Değirmenci (52) dün akşam eve gitti. Eşi Nebahat Değirmenci'den çay demlemesini istedi. Kadın, olumsuz yanıt verdi. Koca, eşini dövmeye başladı. Çiftin oğlu Furkan (22), ekmek bıçağını babasının boğazına sapladı. Adam öldü. Furkan, "Babam annemi dövüyordu engel olmak istedim. Üzerime yürüyünce kendimi kaybettim" dedi.


Ali ALTUNDAŞ
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