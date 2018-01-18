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Türk Picasso

Türk Picasso
Rus milyarder Farhad Akhmedov, 4 ay önce Marmaris tatilinde keşfettiği ressam Güçlü Kadir Yılmaz'ın (37) "Existentialis" adlı tablosunu 10 bin dolara satın aldı. Bu gelişmenin ardından Yılmaz'ın ünü sınırları aştı. Rus milyarderin ardından Yılmaz'ın 16 tablosu daha yurt dışındaki sanatseverlere satıldı. Merkezi İtalya'da bulunan İngilizce yayın yapan sanat kanalı "ArtNews24 TV" ise ressam Yılmaz'ı tanıtan bir program yaptı. 'Picasso' lakaplı Yılmaz, "Tüm bu yaşananlar beni gururlandırdı" açıklamasını yaptı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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