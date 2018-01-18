Türk Picasso

Rus milyarder FarhadAkhmedov, 4 ay önce Marmaristatilinde keşfettiği ressamGüçlü Kadir Yılmaz'ın (37)"Existentialis" adlı tablosunu10 bin dolara satın aldı. Bugelişmenin ardından Yılmaz'ınünü sınırları aştı. Rus milyarderinardından Yılmaz'ın 16 tablosudaha yurt dışındaki sanatseverleresatıldı. Merkezi İtalya'da bulunanİngilizce yayın yapan sanat kanalı"ArtNews24 TV" ise ressamYılmaz'ı tanıtan bir programyaptı. 'Picasso' lakaplı Yılmaz,"Tüm bu yaşananlar benigururlandırdı" açıklamasını yaptı.
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