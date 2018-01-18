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Kanlı barış

Kanlı barış
Kayseri'de oto yıkama işletmesinin sahibi olan İbrahim Eker, iddiaya göre kız arkadaşıyla konuştuğunu öğrendiği Emre Biçer (23) ile kavga etti. Taraflar daha sonra arkadaşları tarafından barıştırılmak için bir araya getirildi. Bu sırada yeniden tartışma çıktı. Oto yıkamada çalışan 17 yaşındaki Ö.K. av tüfeği ile ateş açtı. Emre Biçer'in arkadaşlarından olan ve barışı sağlamak için buluşmaya giden Seyit Mehmet Yılmaz vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Ali ALTUNDAŞ
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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