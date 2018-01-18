İntihar refleksi!

İngiltere'ninbaşkentiLondra'dayaşananolay, aksiyonfilmlerini aratmadı. Bunalıma girenbir erkek, önceki gün tren istasyonundasinir krizleri geçirmeye başladı. Kendisiniyerden yere attı. Bu sırada bölgedengeçen bebek arabalı iki kadınadamı izlemeye başladı. Sürekli arkasınıdönüp baktı. Birkaç saniye sonra isegenç adam, trenin geldiği anladı. Raylarınüzerine atlyıp intihar etmeye çalıştı.Ancak bu sırada takipte olan bir kadın,adamın üzerine atladı. Hayatta kalmasınısağladı. Herkesin takdirini topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.