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Yol Durumu
  1. Canlı sopa!
  2. İçimiz yandı!

refleksi!

İntihar refleksi!
'nin başkenti 'da yaşanan olay, aksiyon filmlerini aratmadı. Bunalıma giren bir erkek, önceki gün tren istasyonunda sinir krizleri geçirmeye başladı. Kendisini yerden yere attı. Bu sırada bölgeden geçen bebek arabalı iki kadın adamı izlemeye başladı. Sürekli arkasını dönüp baktı. Birkaç saniye sonra ise genç adam, trenin geldiği anladı. Rayların üzerine atlyıp etmeye çalıştı. Ancak bu sırada takipte olan bir kadın, adamın üzerine atladı. Hayatta kalmasını sağladı. Herkesin takdirini topladı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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