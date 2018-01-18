 ;
Yol Durumu
  1. Son nefes!
  2. Türk Picasso

Hasret bitti

Hüsnü K. eski eşi Sibel Ç.’nin kaçırdığı evladına iki yıl sonra kavuştu. Pedagog eşliğinde ifade veren küçük kız, “Annem ceza almasın” diye konuştu

Hasret bitti
İstanbul'da yaşayan ve üç buçuk yıl evli kalan Hüsnü K. ile Sibel Ç., 2013 yılında boşandı. Hüsnü K., bir süre sonra 5 yaşındaki kızı E.K.'nın velayetini almak için dava açtı. Eski eşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. 18 Kasım 2015 tarihinde ise Sibel Ç.'ye Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nde "Hezeyanlı Bozukluk" teşhisi konuldu. Eski eşine verilen sağlık raporunu mahkemeye sunan ve açtığı davayı kazanan baba Hüsnü K., 18 Aralık 2015 tarihinde kızı E.K.'nın velayetini üzerine aldı.


ANNE EMNİYETTE
Ancak genç kadın kızıyla birlikte kaçtı. Baba ise soluğu karakolda aldı. Ekipler iki yıllık çalışmanın ardından anne ve kızı Bağcılar'daki bir evde yakaladı. E.K. adlı küçük kız muhafaza altına alındı. Anne Sibel Ç.'nin de emniyette ifadesi alındı. Öte yandan velayeti bulunan babasına teslim edilen E.K.'nın da pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. İlkokula giden giden E.K. "Annemi çok seviyorum. Babamı göstermediği için anneme kızmadım. Ceza almasın" dedi.


Emir SOMER
Etiketler:
  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar