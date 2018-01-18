Hasret bitti

İstanbul'da yaşayan ve üç buçuk yıl evli kalan Hüsnü K. ile Sibel Ç., 2013 yılında boşandı. Hüsnü K., bir süre sonra 5 yaşındaki kızı E.K.'nın velayetini almak için dava açtı. Eski eşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. 18 Kasım 2015 tarihinde ise Sibel Ç.'ye Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nde "Hezeyanlı Bozukluk" teşhisi konuldu. Eski eşine verilen sağlık raporunu mahkemeye sunan ve açtığı davayı kazanan baba Hüsnü K., 18 Aralık 2015 tarihinde kızı E.K.'nın velayetini üzerine aldı.
ANNE EMNİYETTE
Ancak genç kadın kızıyla birlikte kaçtı. Baba ise soluğu karakolda aldı. Ekipler iki yıllık çalışmanın ardından anne ve kızı Bağcılar'daki bir evde yakaladı. E.K. adlı küçük kız muhafaza altına alındı. Anne Sibel Ç.'nin de emniyette ifadesi alındı. Öte yandan velayeti bulunan babasına teslim edilen E.K.'nın da pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. İlkokula giden giden E.K. "Annemi çokseviyorum. Babamıgöstermediği içinanneme kızmadım. Ceza almasın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.