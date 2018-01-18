Diplomat alarmı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof, önceki gece sırra kadem bastı. Anelkof'tan haber alamayan elçilik görevlileri ile yakınları, durumu Emniyet ve Jandarma'ya iletti. Tüm birimler hemenalarma geçirildi. DiplomatAnelkof'un cep telefonu,teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında Jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştı. Anelkof jandarmaya,aracının kontrolden çıkmasısonucu çamura saplandığını,cep telefonunun şarjınınbitmesi nedeniyle de kimseyeulaşamadığını anlattı. Rus diplomat buradan alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı. Güvenlik birimleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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