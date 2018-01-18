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Diplomat alarmı!

Diplomat alarmı!
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat , önceki gece sırra kadem bastı. Anelkof'tan haber alamayan elçilik görevlileri ile yakınları, durumu Emniyet ve Jandarma'ya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi. Diplomat Anelkof'un cep telefonu, teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında Jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştı. Anelkof jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat buradan alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı. Güvenlik birimleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mevlüt YÜKSEL
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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