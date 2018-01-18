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Ciğerbüs!

, 12 bin liraya eski bir belediye otobüsü aldı. Daha sonra 120 bin lira harcama yaparak aracı ciğerci yaptı. Müşteriler gözlerine inanamadı...

Ciğerbüs!
Girişimcilik sınır tanımadı. Amasya'da yaşayan Mustafa Göç, açtığı ciğerci dükkanıyla fark yarattı. Göç, diğerlerine hiç benzemeyen bir ciğerci dükkanı açmak için kolları sıvadı. İlk iş olarak 4 ay önce İstanbul'a giderek 2004 model eski bir belediye otobüsünü 12 bin liraya satın aldı. Evli ve 2 çocuk babası Göç, söz konusu otobüsü 'ya götürdükten sonra çalışmalara başladı. Otobüsün içini baştan aşağı değiştiren Göç, bunun için yaklaşık 120 bin lira harcadı. Ardından "Ciğerimin Köşesi" adını verdiği otobüsten bozma dükkanını hizmete açtı.


Müşteriler ise şaştı kaldı. Otobüs, ciğer severlerle doldu taştı. Bazı müşteriler otobüsü servislerle karıştırıp, "Nereden nereye gidiyoruz" derken, Göç bu soruyu "Açlıktan tokluğa gidiyoruz" diye yanıtladı. Müşteriler, ciğerciye dönüştürülen bir otobüsle ilk kez karşılaştıklarını anlattı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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