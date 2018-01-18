Girişimcilik sınır tanımadı. Amasya'da yaşayan Mustafa Göç, açtığı ciğerci dükkanıyla fark yarattı. Göç, diğerlerine hiç benzemeyen bir ciğerci dükkanı açmak için kolları sıvadı. İlk iş olarak 4 ay önce İstanbul'a giderek 2004 model eski birbelediye otobüsünü 12 binliraya satın aldı. Evli ve 2 çocuk babası Göç, söz konusu otobüsü Amasya'ya götürdükten sonra çalışmalara başladı. Otobüsüniçini baştan aşağı değiştirenGöç, bunun için yaklaşık 120bin lira harcadı. Ardından "Ciğerimin Köşesi" adını verdiği otobüsten bozma dükkanını hizmete açtı.
Müşteriler ise şaştı kaldı. Otobüs, ciğer severlerledoldu taştı. Bazı müşteriler otobüsü servislerle karıştırıp, "Nereden nereye gidiyoruz" derken, Göç bu soruyu "Açlıktantokluğa gidiyoruz" diye yanıtladı. Müşteriler, ciğerciye dönüştürülen bir otobüsle ilk kez karşılaştıklarını anlattı.
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