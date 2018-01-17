Denize uçuyor

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniztarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olaydan 24 saat sonra uçağın bulunduğu yerden 1.5 metre daha denize doğru kaydığı ortaya çıktı. Acil durum ilan eden yetkililer, uçağın kaldırılması için bir dizi çalışma başlattı. Uçağın kaldırılması için ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılmaya başlandı. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin üzerindeki güçlendirme çalışmaları hızlandırıldı. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.
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