Kızını taciz eden komşunu öldüren baba tahliye edildi. Çirkin olay geçen yıl 14 Mayıs'ta gerçekleşti. 10 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğu, 55 yaşındaki komşuları Erol T. tarafından apartmanın içinde taciz edildi. Sapık komşu, küçük kızı kolundan çekti. Sonra da arkasından sarıldı. Bu sırada şaşkınlık yaşayan kız, Erol T.'nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçtı. Bir süre sonra aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine anne E.A., olayı eski eşi B.A.'ya anlattı. Çılgına dönen baba, Erol T.'yi tek bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erol T. kurtarılamadı. 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan babaya dün 12 yıl hapis cezası verildi. Ancak eylemi haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği belirtildi. Cezası 2 yıl 6 ay hapse indirilip tahliye edildi.