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Adli vaka!

Hırsızlık şüphelisi Mikail Aydoğdu, tutuklandığını öğrendi. Elleri kelepçeli bir şekilde adliyenin 3’üncü katından atlayarak hayatına son verdi.

Adli vaka!
Batman'da önceki gün hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası Mikail Aydoğdu (35), dün Batman Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. Aydoğdu, elleri kelepçeli bir şekilde adliyenin 3'üncü katından atladı. Kanlar içinde kalan Aydoğdu, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mikail Aydoğdu'nun yakını Ercan Aydoğdu, olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Bu ihmalin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Kelepçeli olduğu halde nasıl 3'üncü kattan atlıyor? Davacıyız" açıklamasını yaptı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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