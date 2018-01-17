Adli vaka!

Batman'da önceki gün hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası MikailAydoğdu (35), dün BatmanAdliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı. Aydoğdu, elleri kelepçeli bir şekilde adliyenin 3'üncü katından atladı. Kanlar içinde kalan Aydoğdu, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mikail Aydoğdu'nun yakını Ercan Aydoğdu, olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "Bu ihmalinpeşini bırakmayacağız. Sonunakadar hukuk mücadelemizisürdüreceğiz. Kelepçeli olduğuhalde nasıl 3'üncü kattan atlıyor?Davacıyız" açıklamasını yaptı.
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