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68’lik adama 19’luk gelin

68’lik adama 19’luk gelin
Batman'da bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30'a yakın çocuğu bulunan M.S.Ö. (68), 5. evliliğini A.B (19) ile yaptı. Ö, düğün için de 'da yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Ancak Ö.'nün kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği salonada sadece birkaç kişi vardı. Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. B. ise "Evlenmedik. Kendi aramızda oynadık" dedi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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