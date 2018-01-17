68’lik adama 19’luk gelin

Batman'da bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30'a yakın çocuğu bulunan M.S.Ö. (68), 5. evliliğini A.B (19) ile yaptı. Ö, düğün için de Batman'da yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Ancak Ö.'nün kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği salonada sadece birkaç kişi vardı. Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. B. ise "Evlenmedik.Kendi aramızda oynadık" dedi.
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