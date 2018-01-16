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Son 'arzu'su olmadı!

’da 19 yaşındaki Arzu S., ’ne atladı. İntihara kalkıştı. Ölmek isteyen genç kız, polis tarafından kurtarıldı.

Son arzusu olmadı!
Bunalımda olan genç kız canına kıymak istedi. İntihara, polis engel oldu. Olay dün 'da yaşandı. Taksiye binip Topalak Mahallesi yönüne giden Arzu S., (19) Çatalan Batı Köprüsü üzerine gelindiğinde taksi şoföründen durmasını istedi. Araçtan indi. Köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Taksici hemeh polis ve sağlık ekiplerini aradı. Çatalan Batı Köprüsü'ne giden ekipler, Arzu'yu sudan çıkartmak için can simidi attı. Ancak genç kız atılan can simidini tutmadı. Devreye sualtı polisi girdi. Ekipler genç kızı bota çekti. Kıyaya getirilen Arzu S., ambulansa taşındı. Soğuktan şoka girdiği gözlenen genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sualtı polisi genç kızı bota çekti. Hayatını kurtardı.
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