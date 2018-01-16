 ;
Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu'na ilk rakip çıktı!
  2. 21 yaşındaki çocuk

li Seyit onbaşı

Rizeli Seyit onbaşı
Çayeli'nde Büyükköy beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Çepni, Çanakkale Savaşı'nda 215 kilo top mermisini taşıyan Seyit Onbaşı gibi bir rekora imza attı. Arkadaşlarının yardımıyla 283.5 kilo ağırlığındaki kütüğü, sırtına aldı. Tam 58 adım taşımayı başardı. Sağlığını spora borçlu olduğunu aktaran Çepni, "Doğal besleniyorum. Hedefim Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek" açıklamasını yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar