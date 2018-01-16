Rizeli Seyit onbaşı

Çayeli'nde Büyükköy beldesinde yaşayan 43 yaşındaki Ramazan Çepni, Çanakkale Savaşı'nda 215 kilo top mermisini taşıyan Seyit Onbaşı gibi bir rekora imza attı. Arkadaşlarının yardımıyla 283.5 kilo ağırlığındaki kütüğü, sırtına aldı. Tam 58 adım taşımayı başardı. Sağlığını spora borçlu olduğunu aktaran Çepni, "Doğal besleniyorum. HedefimGuinness RekorlarKitabı'na girmek" açıklamasını yaptı.
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