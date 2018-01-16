Kızını bulmak için büyük çaba harcayan anne, bir türlü mutlu haberi alamadı. Acısı arttıkça arttı. İddiaya göre önceki gün de Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan kadının bıraktığı notta, herkesten hakkını helal etmesini yazdığı ortaya çıktı. Yaşadığı bunalım nedeniyle canına kıydığı öğrenilen kadının cesedinin bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Dalgıçlar hiç bir ize ulaşamadı. Kadının bazı yakınları da arama çalışmalarına katıldı. Bazıları da sahilde çalışmaları üzüntü içinde izledi.
Paramparça!
Kocasından ayrılan kadın, kanser hastası kızı da ortadan kaybolunca bunalıma girdi. Kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi
Kızını bulmak için büyük çaba harcayan anne, bir türlü mutlu haberi alamadı. Acısı arttıkça arttı. İddiaya göre önceki gün de Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan kadının bıraktığı notta, herkesten hakkını helal etmesini yazdığı ortaya çıktı. Yaşadığı bunalım nedeniyle canına kıydığı öğrenilen kadının cesedinin bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Dalgıçlar hiç bir ize ulaşamadı. Kadının bazı yakınları da arama çalışmalarına katıldı. Bazıları da sahilde çalışmaları üzüntü içinde izledi.
Etiketler: Kocaeli
- 16 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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