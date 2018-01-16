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  1. 21 yaşındaki çocuk
  2. Net vurgun!

Paramparça!

Kocasından ayrılan kadın, kanser hastası kızı da ortadan kaybolunca bunalıma girdi. Kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi

Paramparça!
Kocaeli Gölcük'te yaşayan 41 yaşındaki Esra E., şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrıldı. Kızı Ecem Balcı ile mutlu bir hayat sürmek isteyen kadın, geçen yıl aldığı üzücü bir haberle yıkıldı. Lise öğrencisi kızı Ecem'in göğüs kanseri olduğu ortaya çıktı. Zorlu bir tedavi süreci geçiren genç kız, ameliyat olup hastalığı büyük oranda atlattı. Ama annesi yine de kendini toparlayamadı. Hem annesine hem de kendisine üzülen Ecem Balcı, 5 Ocak'ta evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı.


Kızını bulmak için büyük çaba harcayan anne, bir türlü mutlu haberi alamadı. Acısı arttıkça arttı. İddiaya göre önceki gün de Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan kadının bıraktığı notta, herkesten hakkını helal etmesini yazdığı ortaya çıktı. Yaşadığı bunalım nedeniyle canına kıydığı öğrenilen kadının cesedinin bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Dalgıçlar hiç bir ize ulaşamadı. Kadının bazı yakınları da arama çalışmalarına katıldı. Bazıları da sahilde çalışmaları üzüntü içinde izledi.
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