Net vurgun!

Bursa'da fabrika işçisi Tayfun Yıldırım, satmak istediği telefonunu, internet üzerinden satış yapan siteye yükledi. İlanının üst sıralarda görünmesi için, kendisine tavsiye edilen 6 lira 99 kuruşluk paketi satın aldı. Ödemeyi de kredikartıyla yaptı. Bir gün sonra kredi kartıyla alışveriş yapıldığıyla ilgili cep telefonuna yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Yıldırım, bankayı aradığında, 500 lira limiti kalan kredi kartıyla 3 bin 800 liralık alışveriş yapıldığını öğrendi. Kredi kartının bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini anlayan Yıldırım, yapılan 3 bin 843 liralık alışverişin 3 bin lirasını iptal ettirdi. Ancak 843 lirasını ettiremedi. Dünyaca ünlü bir sitede böyle bir olay başına geldiği için şaşkın olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bankanın 3 Dgüvenlik kontrolü işleminisorması gerekiyordu. Bunu bize sormadan kart bilgilerim tuşlanarak internet üzerinden harcama yapılmış. Mağdurum" dedi.
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