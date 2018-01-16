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İnsan makineye karşı

’da bir vatandaş, ’te yürümeye başladı. Otomobillere saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı

İnsan makineye karşı
Öfkeli vatandaş yola atladı Sinirini otomobillerden çıkardı. Akıllara durgunluk veren olay Edirnekapı'da yaşandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, 'e çıktı. Hızla giden araçların arasında ters istikamete doğru yürüyerek otomobillere vurmaya başladı. Sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sırtında bir çuvalla metrobüs bariyerlerine yakın bir yerde ilerleyen vatandaş, ara sıra yolun ortasına geçmesiyle, olası bir kazanın eşiğinden dönüldü. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolda bir süre yürümeye devam eden kişiyi gözaltına aldı. O anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaş hızla otoyolda geçen araçlara saldırıyor. Araç sürücüleri ise manevra yaparak şahsa vurmamaya çalışıyor.
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