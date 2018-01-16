İnsan makineye karşı

Öfkeli vatandaş yola atladı Sinirini otomobillerden çıkardı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Edirnekapı'da yaşandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, E-5'e çıktı. Hızla giden araçların arasında ters istikamete doğru yürüyerek otomobillere vurmaya başladı. Sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sırtında bir çuvallametrobüs bariyerlerine yakın biryerde ilerleyen vatandaş, ara sırayolun ortasına geçmesiyle, olası birkazanın eşiğinden dönüldü. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolda bir süre yürümeye devam eden kişiyi gözaltına aldı. O anlar isekameralara yansıdı. Görüntülerdevatandaş hızla otoyolda geçenaraçlara saldırıyor. Araç sürücüleriise manevra yaparak şahsavurmamaya çalışıyor.
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