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Devlet de affetsin

’da kendisini kemerle döven eşinin cezaevine girip hakkında da 10 yıla kadar hapis istenince genç kadın kocasını sevdiğini belirtip “Affettim, devlet de affetsin” dedi

Devlet de affetsin
Kendisini kemerle döven kocasını affeden kadın, devlete seslendi. Kocasını geri istedi. Olay 8 Kasım 2017'de 'da meydana geldi. İşsiz Ömer B. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü. Koca gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşması ise 17 Ocak 2018'de.


HATASIZ KUL OLMAZ
Bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini ve mağdur olduğunu belirten Aysel B, şunları söyledi: "Bu bizim ilk kavgamız ve 1.5 yıllık evliyiz. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi bunu hak etmiyor bence çok ağır oldu çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğum da 4 aylık, çok zor durumdayım ben eşimi seviyorum biz barıştık zaten çıkmasını istiyorum. Ben onu affettim yani ilk hatası olduğu için bir daha da yapmayacağını söyledi. Ben affettim devlet de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."
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