Kendisini kemerle döven kocasını affeden kadın, devlete seslendi. Kocasını geri istedi. Olay 8 Kasım 2017'de Adana'da meydana geldi. İşsiz ÖmerB. (25) kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü. Koca gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Hakkında "kadına şiddetuygulayıp, eziyet etmekten vehakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşması ise 17 Ocak 2018'de.
HATASIZ KUL OLMAZ
Bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini ve mağdur olduğunu belirten Aysel B, şunları söyledi: "Bu bizim ilk kavgamız ve 1.5 yıllık evliyiz. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi bunu hak etmiyor bence çok ağır oldu çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğum da 4 aylık, çok zor durumdayım ben eşimi seviyorum biz barıştık zaten çıkmasını istiyorum. Benonu affettim yaniilk hatası olduğuiçin bir dahada yapmayacağınısöyledi. Ben affettim devlet de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."
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