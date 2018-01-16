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Bahçeli’den sert tepki

Bahçeli’den sert tepki
MHP lideri Afrin'in 'ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılması gerektiğini belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'ye yakın bir yerde, yakın bir kuşakta kendisini tehdit edebilecek bir devletçik oluşumuna fırsat vermemelidir" dedi.


Selçuk ADIGÜZEL
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