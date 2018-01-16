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Ayrılık ateşi

Ayrılık ateşi
Adana'da sevgili olan Fatma P. ile Müslüm A. bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde genç kadın ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç adam, sevgilisini dövdükten sonra evini yakmakla tehdit ederek kadının yanından ayrıldı. Evine geri dönen Fatma P., alevleri görünce itfaiyeyi aradı. Ekipler, mahsur kalan köpeği kurtardıktan sonra yangını söndürdü. Baygınlık geçiren Fatma P., hayvanlarının kurtarıldığını görünce köpeğine sarılarak gözyaşına boğuldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Ziya RAMOĞLU
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