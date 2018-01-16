Ayrılık ateşi

Adana'da sevgili olan FatmaP. ile Müslüm A. bir süre öncegeçimsizlik yaşamaya başladı. Dünakşam saatlerinde genç kadın ayrılmakistediğini söyledi. Bunun üzerinesinirlenen genç adam, sevgilisinidövdükten sonra evini yakmaklatehdit ederek kadının yanından ayrıldı.Evine geri dönen Fatma P., alevlerigörünce itfaiyeyi aradı. Ekipler,mahsur kalan köpeği kurtardıktansonra yangını söndürdü. Baygınlıkgeçiren Fatma P., hayvanlarınınkurtarıldığını görünce köpeğinesarılarak gözyaşına boğuldu. Polis,şüpheliyi yakalamak için çalışmabaşlattı.
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