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59 yıl sonra Vatikan...

59 yıl sonra Vatikan...
Cumhurbaşkanı , 5 Şubat'ta 'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.


Hasan AY
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