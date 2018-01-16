59 yıl sonra Vatikan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi Kudüs meselesi olacak. Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.
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