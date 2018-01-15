Makine durdu

Suç makinesi polisten kaçamadı. Ölümüne kovalamacanın yaşandığı olay dün İstanbul'da yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil yoluna devam etti. Kovalamaca yaşandı. Polis önce havaya ardından araca ateş açtı. Aracın sürücüsü Volkan T. adeta bir suç makinesi çıktı. Hayatını kaybeden Volkan T.'nin 7 suçtan aranan cinayet ve dolandırıcılık başta olmak üzere 53 sabıka kaydı bulunan cezaevi firarisi olduğu belirtildi. Volkan T.'nin eşi Elvan T., Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B. kulağından hafif yaralı şekilde yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleritedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli'ni3 saat ulaşıma kapattı. Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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