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Makine durdu

’nde polis, ‘dur’ ihtarına uymayan araca ateş açtı. Suç makinesi Volkan T. öldü, arkadaşları ise yaralandı...

Makine durdu
Suç makinesi polisten kaçamadı. Ölümüne kovalamacanın yaşandığı olay dün 'da yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil yoluna devam etti. Kovalamaca yaşandı. Polis önce havaya ardından araca ateş açtı. Aracın sürücüsü Volkan T. adeta bir suç makinesi çıktı. Hayatını kaybeden Volkan T.'nin 7 suçtan aranan cinayet ve dolandırıcılık başta olmak üzere 53 sabıka kaydı bulunan cezaevi firarisi olduğu belirtildi. Volkan T.'nin eşi Elvan T., Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B. kulağından hafif yaralı şekilde yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri tedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli'ni 3 saat ulaşıma kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zafer HALATÇI
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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