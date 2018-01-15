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İnsanlık bekliyor

Kas hastası Necla D, tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Dün de tedaviye gitmek için otobüs bekleyeme başladı. Ancak vicdansız iki şoför onu görmezden gelip gaza bastı...

İsyan ettiren görüntü
Bursa'da yaşayan Necla D., (47) geçirdiği sistemik lupus eritamatozus (SLE) olarak bilinen kas hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Dün de haftalık tedavisine gitmek için evden ayrıldı. Durağa yürüdü, B46 hat numaralı özel halk otobüsüyle, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmek için beklemeye başladı. Ancak önünde duran iki halk otobüsü şoförü de kendisini almadan gaza bastı. Vicdanları yaralayan o anlar vatandaşlar tarafından videoya alındı. Şoförlerin kendisini görmezden geldiğini belirten, Necla D., "Ne yazık ki B46 şoförleri, duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp gidiyorlar" dedi. 'bedava biniyorsun' Otobüse binmekle sorunlarının bitmediğini ve otobüs şoförleriyle sık sık tartışmalar yaşadığını da söyleyen Necla D., "B46 numaralı otobüsün şoförleriyle defalarca tartıştım. Şoförlerden biri, otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde 'Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim' dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp, beni rencide etti" diye konuştu.

O VİCDANSIZLARA CEZA VERİLDİ
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, kendisi gibi bedensel engelli Necla D.'nin otobüse alınmaması üzerine harekete geçti. Karaburun'un durumu bildirdiği Büyükşehir Belediyesi, şoförlere ceza uyguladı.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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