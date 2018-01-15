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Çukurda facia

’de inşaat alanında oynayan iki kardeş, çukura düştü. Çocuklar boğularak öldü

Çukurda facia
Korkunç olay dün Karabağlar'da yaşandı. Oyun oynamak için dışarıya çıkan 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve ağabeyi 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, inşaat alanına gitti. Bir anda dengelerini kaybeden çocuklar 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Çukardan çıkarılan iki kardeş hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yakınları yıkıldı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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