Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tokat’dan dünyaya seslendi: “Sınırımızı terörden arındırma operasyonuna Afrin ile devam edeceğiz. Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir...”
Tokat dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. FETÖ elebaşı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Zannediyor ki Amerika ölene kadar onu koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar" dedi.
MİLLİ MUTABAKATI SAĞLAYACAĞIZ
Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarla ilgili de önemli mesajlar verdi: "İnşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. eceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir." Bu arada Erdoğan, AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili ilk kez meydanlarda konuştu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.
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