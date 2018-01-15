Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir yer kaplamaya başladı. AncakBingöl Karlıova'ya bağlı Hasanovaköyünün Burmataş mezrası sakinleri,teknolojinin bu nimetlerinden bir türlüfaydalanamadı! Kapsama alanı dışında kalan köy sakinleri, telefon görüşmeleri yapmak için çevrelerindeki yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldı. Yardım istiyorlar Kış mevsiminde yoğun kar yağışından ve kurt saldırısından korunmak için kendilerine bir telefon kulübesi bile yaptı! Telefon görüşmesi için metrelerce yürüyüp kulübeye gittiklerini dile getiren Baran Sayak, mezranın 70 haneli olup 125 kişinin yaşadığını anlattı. GSM operatörlerinden cep telefonu görüşmelerini rahatça yapmak için yardım isteyen Sayak, "Mezramız kırsal bölgede. Kar çok yağıyor ve kurtlar sürüler halinde dolaşıyor. Bizler de korkudan kulübeler yaptık ve orda görüşmeyi sağlıyoruz. Yaşlılarda soğuk havadan etkilenmemek için kulübelere girerek telefonla konuşuyorlar. Mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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