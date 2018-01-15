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’e dört taraftan atış

Afrin’e dört taraftan atış
, 'deki terör yapılanmasını kazıyacak harekat planını devreye koydu. Sınır birliklerine "Teyakkuzda olun", Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki muhaliflere "Hazır olun" talimatı verildi. 'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Erkam ÇOBAN
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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