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Yok deve

’da 13 kişi, ‘tefecilik ve yağma’ suçlarından gözaltına alındı. Zanlıların alacaklı oldukları veterinerin devesine zorla el koydukları ortaya çıktı. Hatta ölünün üzerine şirket kurdukları anlaşıldı

Yok deve
Adana Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik ve yağma' yaparak çıkar amaçlı suç örgütü kuran 13 kişiyi, 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Bu süre zarfında tüm delilleri toplayan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 11 Ocak'ta şafak vakti 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda şebeke lideri Aziz Yaşar B. ile birlikte biri kadın 13 kişi gözaltına alındı. Şühelilerin özellikle çiftçileri hedef seçtiği, senet karşılığında verdikleri paralara yüksek miktarda faiz uyguladıkları, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların evlerine ve mallarına el koydukları tespit edildi. Emniyetteki sorgularında şebekenin, veteriner B.K.'ye faizle 70 bin lira verdiği saptandı. Ancak veterinerin bu paranın faizini ödeyemediği için devesine el konulduğu ortaya çıktı. Zanlıların söylediği adrese giden ekipler, deveyi buldu ve yediemine teslim etti. Bu arada şebekenin, 2000 yılında Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde hayatını kaybeden bir kişi adına 2005 yılında temizlik şirketi kurdukları da ortaya çıktı.


Murat KARAMAN
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