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Gül aday olmaz

Gül aday olmaz
2017 yılı turizm değerlendirmesi ve 2018 hedefleri ile ilgili bakış açısını paylaşmak üzere medya temsilcileri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Abdullah Gül'ün Erdoğan'a karşı aday olmayacağını savundu. Kurtulmuş, "Tanıdığım kadarıyla Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ortaya çıkmaz. Temennileri olanlar, bu hareketin içerisinde bir farklılaşmayı ortaya çıkarmak ümidinde olanlar olabilir. Biraz da onun için söylüyorum; Sayın Abdullah Gül'ün böyle bir tavır içerisinde olacağını zannetmiyorum" dedi.
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