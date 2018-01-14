Eğitime Fransız!

Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu Fehmi S. sahte diplomayla 16 yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı. Devletten aldığı 334 bin 276 TL maaş istendiğinde ise ‘Şu an hamalım ödeyemem’ diyerek pişkinlik yaptı
Fehmi S. 2000 yılında İstanbul Büyükçekmece'deki Ayşe Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar çalıştı. Ancak özlük dosyasındaki bazı bilgilerin çelişkili olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine Milli Eğitim Müfettişliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada Fehmi S.'nin Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu belirlendi. Ancak Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kısmını diploma üzerinde tahrifat yapılarak gizlendiği ortaya çıkartıldı. Aynı şekilde Fehmi S.'nin pedagojik sertifikasında da bölüm kısmının değiştirdiği raporlandı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı 20.05.2016 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından sahte öğretmen Fehmi S. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. 3 yıldan 10yıla kadar hapsi istendi. Fehmi S., ise suçlamayı reddetti. Devletten 334bin 276 TL maaş ve ders ücreti alan sahte öğretmenden zararın karşılanması istendi. Fehmi S. ise "Maddi durumum buna el vermedi. Şu an hamallık yapıyorum" dedi. Duruşma ertelendi.
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