Büyük buluşma

Türkiye'ninen çok izlenen televizyonu atv'nin efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine imkansız denilen bir olayı mutlu sonla tamamladı. Kırşehirli Sefayi Kaya 27 yıl önce işçi olarak gittiği Cibuti'de tanıştığı bir kadınla arkadaş oldu. Birlikte olduğu kadının hamile olduğunu bilmeyen Sefai Kaya, iş bitiminde ülkesine geri döndü. Sefayi Kaya, ardından memleketi Kırşehir'de evlendi ve yeni bir hayat kurdu. İki kız çocuğu babası olan Kaya, yıllar önce Cibuti'den ayrılmadan önce unuttuğu kimliğinin, üçüncü kızını bir gün karşısına çıkaracağını bilmiyordu. Kızı Sabrina 14 yaşından itibaren babasından bir iz aradı. En sonunda babasının yıllar önce çalıştığı şirkete gitti ve unutulmuş kimliğe ulaştı.
EŞİME SÖYLEDİM
27 yıl sonra babasının memleketine giden Sabrina hem yıllardır aradığı babasına kavuştu hem de iki yeni kız kardeş sahibi oldu. Sefayi Kaya, "Eşim FatmaKaya'ya anlattım, o da banaDNA testi yaptırmamı, eğerkızımsa ona mutlaka sahipçıkmamı söyledi. Buluştuk,ikimiz de gözyaşlarımızıtutamadık" dedi.
'ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM' Fransa'da yaşayan Sabrina, "Babamı 14 yaşında aramaya başladım. Baban öldü dediler ama ben inanmadım. Babamla karşılaştığımdaki hislerimi anlatmak çok zor. 27 yıl boyunca buluşma anını bekledim. Çok mutluyum. Türkiye'de bu sıcaklığı beklemiyordum. Annem babamı bana olumsuz anlatmadı" dedi.
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