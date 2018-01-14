Balık avında facia

Hatay'da üniversite öğrencisi ŞahinArslan (34), dün arkadaşlarıyla birlikteMeydan bölgesinde gitti. Balık tutmayabaşladı. Bir anda dengesini kaybetti.Uçuruma yuvarlandı. Kayalıkların üstünedüşen talihsiz adam, olay yerinde hayatınıkaybetti. Arkadaşları sinir krizi geçirdi.Arslan'ın nişanlı olduğu ve cenazesininAntakya Adli Tıp'a gönderildiğiöğrenildi. Bir görgü tanığı ise şunlarısöyledi: "Balık tutan arkadaşlardan birazuzaktaydım. Avlanıyordum. Birden bağırmasesi geldi. Bölgeye doğru koştum. Bir kişidengesini kaybedip, uçuruma düştüş.Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük."
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