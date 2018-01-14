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Balık avında facia

Balık avında facia
Hatay'da üniversite öğrencisi Şahin Arslan (34), dün arkadaşlarıyla birlikte Meydan bölgesinde gitti. Balık tutmaya başladı. Bir anda dengesini kaybetti. Uçuruma yuvarlandı. Kayalıkların üstüne düşen talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları sinir krizi geçirdi. Arslan'ın nişanlı olduğu ve cenazesinin Antakya Adli Tıp'a gönderildiği öğrenildi. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Balık tutan arkadaşlardan biraz uzaktaydım. Avlanıyordum. Birden bağırma sesi geldi. Bölgeye doğru koştum. Bir kişi dengesini kaybedip, uçuruma düştüş. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük."
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