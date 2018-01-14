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Aslanlar yuvada

Aslanlar yuvada
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El- Beşiri tarafından hediye edilen 4 yavru aslan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. Aslanlara Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimlerinin verildiği belirtildi.
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