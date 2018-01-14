Afrin'i başlarına yıkarız

SALDIRANLAR BEDELİNİ ÖDER: Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Herkes haddini bilecek. Bu millete saldıranlar bunun bedelini ağır ödeyecek, bunu bilecekler. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir. İnşallah durmak yok, aynen yola devam.
YILANLA YATAĞA GİREN SONUCUNA KATLANIR: Türkiye olarak hala ve tüm samimiyetimle bölge politikalarımızı yine de biz Amerika ile yürütmek istiyoruz. Ancak bu tek tarafın isteğiyle olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız.
BİR HAFTAYA DARMADAĞAN: Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle biz bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus'tan El-Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz Bu devletin tek bir çakıl taşını kimseye kaptıracak değiliz.
KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESERİZ: Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa evet kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
SAFSATA TEKRARLAMASINLAR: ABD'nin 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havaalanlarına indirerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Artık kimse bize bu silahlar oradaki kuvvetlerimiz için lazım safsatasını tekrarlamasın. Bugüne kadar bize söylediği her şey yalan ve manipülasyon olanlarla Suriye'de çözebileceğimiz sorun kalmamıştır.
SİLAHLAR KARABORSADA: Bölgeye getirilen binlerce TIR ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı. Bunu biz Irak'ta yaşadık.
TOP ATIŞI BAŞLADI
Suriye'de teröristlerle kol kola giren Amerika, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın bölgedeki uzantılarına açık bir şekilde destek verdi. Son olarak, ABD ordusunda görevli yetkililer PKK ile yeni bir devlet kurma fikri üzerine toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının yapıldığı gün, Türk Silahlı Kuvvetleri, örgütün elinde bulundurduğu Afrin'i vurmaya başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı. Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.
TSK, dün akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Hatay'a takviye olarak 5 tank sevkıyatı yaptı.
HASAN AY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.