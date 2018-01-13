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Yine buz kestik

Yine buz kestik
Türkiye, 2 Şubat 2014'te Van'dan gelen acı fotoğrafla sarsıldı. Yalınca Köyü'nde yaşayan Muharrem Taş (2), rahatsızlandı. Babası yardım çağırdı. Ancak Muharrem, kar nedeniyle yardım gelmeyince hayata gözlerini kapadı. Taş'ın babası Abdulvahap Taş, oğlunu cenacezini çuvala koyup, kilometrelerce taşıdı. İşte o fotoğraf yüreğimizi acıttı. Olayda ihmali olduğu iddia edilen kurum görevlileri hakkında soruşturma tamamlandı. Ancak savcılık, "İhmal yok" diyerek görevliler hakkında, "kavuşturma yapılmasına yer olmadığını" kararlaştırdı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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