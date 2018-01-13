Uzan için ilan verildi

İmar Bankası soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan Murat Hakan Uzan'a boşanma davası açan Özlem Hanife Uzan, yıllarca çocuğu ile tek başına yaşamak zorunda kaldığını ve sonunda Türk Konsolosluğu'na sığınarak geçici pasaport ile Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Özlem Uzan'ın açtığı boşanma davasının üzerinden 7 ay geçti. Mahkeme, açılan davaya cevap vermeyen Hakan Uzan'a ulaşmak için ilan verdi. İlanda; davalı eşin yurt içi adreslerine tebligat yapılamadığı gibi Özlem Uzan tarafından bildirilen Fransa'daki adresine tebligat yapılması için Paris Büyükelçiliği'ne yazılan yazıya da cevap verilmediğine dikkat çekildi. Mahkeme, davalı eş Murat Hakan Uzan hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğunu ve Türkiye sınırları içerisinde bulunmadığı için dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verildiğini belirtti.
Özlem Uzan, eşinden şiddet ve hakaret gördüğünü söyledi.
8 MİLYONLİRA TAZMİNATİSTEDİ
Eşi gibi hakkında kırmızı bülten bulunan Özlem Uzan, İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandı ve beraat etti. Davada müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Özlem Uzan, 8 milyon lira tazminat ile 50 bin lira iştirak ve tedbir nafakasına hükmedilmesini istedi. Mahkeme duruşmaya gelmemesi halinde boşanma davasının davalı Murat Hakan Uzan'ın yokluğunda yapılacağını ve mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğini de ilanda açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.