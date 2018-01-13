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Uzan için ilan verildi

Yurt dışına kaçan ’ın eşi , Türkiye’de boşanma davası açtı. Mahkeme, hiçbir yerde ulaşamadığı Hakan Uzan’ın bulunması için ilan verdi...

Uzan için ilan verildi
İmar Bankası soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan Murat 'a boşanma davası açan Özlem Hanife Uzan, yıllarca çocuğu ile tek başına yaşamak zorunda kaldığını ve sonunda Türk Konsolosluğu'na sığınarak geçici pasaport ile Türkiye'ye döndüğünü söyledi. 'ın açtığı boşanma davasının üzerinden 7 ay geçti. Mahkeme, açılan davaya cevap vermeyen Hakan Uzan'a ulaşmak için ilan verdi. İlanda; davalı eşin yurt içi adreslerine tebligat yapılamadığı gibi Özlem Uzan tarafından bildirilen Fransa'daki adresine tebligat yapılması için Paris Büyükelçiliği'ne yazılan yazıya da cevap verilmediğine dikkat çekildi. Mahkeme, davalı eş Murat Hakan Uzan hakkında çok sayıda yakalama kararı olduğunu ve Türkiye sınırları içerisinde bulunmadığı için dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verildiğini belirtti.


Özlem Uzan, eşinden şiddet ve hakaret gördüğünü söyledi.

8 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ
Eşi gibi hakkında kırmızı bülten bulunan Özlem Uzan, İstanbul 8.'nce yargılandı ve beraat etti. Davada müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Özlem Uzan, 8 milyon lira tazminat ile 50 bin lira iştirak ve tedbir nafakasına hükmedilmesini istedi. Mahkeme duruşmaya gelmemesi halinde boşanma davasının davalı Murat Hakan Uzan'ın yokluğunda yapılacağını ve mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğini de ilanda açıkladı.

ALİ OKTAY
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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