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Süper Para

9 haftadır devreden ’da yine 6 bilen çıkmadı. 30 milyona dayandı. Rakamın büyümesiyle zengin olmak isteyenlerin hayalleri de arttı...

Süper Para
MİLYONER olma hayalleri kuranlar, umudunu şans oyunlarına bağladı. Gözler Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'ya odaklandı. 9 haftadır devreden çekilişi geçen Perşembe günü yapıldı. İkramiye miktarı ise 27 milyona ulaştı. Ancak gerçekleştirilen çekilişte yine 6 bilen çıkmadı. Hal böyle olunca ikramiye miktarı katlandı. 10. kez devreden Süper Loto'da önümüzdeki hafta verilecek ikramiyenin 30 milyonu aşmasının beklendiği açıklandı. İkramiye miktarının artmasına bağlı olarak heyecan da arttı. yi duyan vatandaşlar, şimdiden süper loto bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Birden fazla kupon oynayarak şanslarını arttıran vatandaşların isteği ise ortaktı. Umudunu şans oyunlarına bağlayan vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması durumunda ilk olarak başlarını sokacak bir ev almak istediklerini anlattı.

NELER ALINIR?
30 tane lüks otomobil
15 pırlanta yüzük
300 tane araba
5 ultra lüks yat
60 tane lüks daire
29 bin 125 tane tam altın
100 dünya turu
300 bin kilo pastırma
5 bin tane inek
Lüks restoranda 50 bin kez 2 kişilik akşam yemeği
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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