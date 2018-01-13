Süper Para

MİLYONER olma hayalleri kuranlar, umudunu şans oyunlarına bağladı. Gözler Milli Piyango'nun düzenlediği SüperLoto'ya odaklandı. 9 haftadır devreden Süper Loto çekilişi geçen Perşembegünü yapıldı. İkramiye miktarı ise 27milyona ulaştı. Ancak gerçekleştirilen çekilişte yine 6 bilen çıkmadı. Hal böyle olunca ikramiye miktarı katlandı. 10. kez devreden SüperLoto'da önümüzdeki haftaverilecek ikramiyenin 30 milyonuaşmasının beklendiği açıklandı. İkramiye miktarının artmasına bağlı olarak heyecan da arttı. Büyük ikramiyeyi duyan vatandaşlar, şimdiden süper loto bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Birden fazla kupon oynayarak şanslarını arttıran vatandaşlarınisteği ise ortaktı. Umudunuşans oyunlarına bağlayanvatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması durumunda ilk olarak başlarını sokacak bir ev almak istediklerini anlattı.
NELER ALINIR?
30 tane lüks otomobil
15 pırlanta yüzük
300 tane araba
5 ultra lüks yat
60 tane lüks daire
29 bin 125 tane tam altın
100 dünya turu
300 bin kilo pastırma
5 bin tane inek
Lüks restoranda 50 bin kez 2 kişilik akşam yemeği
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