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’a özel model...

Özel Harekat’a özel model...
Terörle mücadele konsepti ile kırsala çıkmaya başlayan polisi görev tanımına uygun resmi statüye kavuşturuldu. Özel Harekat Daire Başkanlığı bundan böyle Özel Harekat Başkanlığı adı altında Emniyet Genel Müdür Yardımcısına eş bir statüde faaliyet gösterecek. Ülke genelinde Gölbaşı'ndaki merkeze bağlı olarak 8 bölge müdürlüğü kurulacak.

Erkam ÇOBAN
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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