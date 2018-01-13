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Yol Durumu
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Ölümle karşı karşıya

’da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşenur’a otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor

Ölümle karşı karşıya
Okuldan dönen genç kız trafik kazasında ağır yaralandı. Olay 9 Ocak günü 'da yaşandı. 17 yaşındaki Ayşenur Ö., okul dönüşü cadde üzerindeki evine gittiği sırada yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek istedi. İkili koştuğu sırada Ayşenur Ö.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.


O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşlar aynı noktada sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, hız düşürücü banket yerleştirilmesini istedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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