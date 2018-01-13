Ölümle karşı karşıya

Okuldan dönen genç kız trafik kazasında ağır yaralandı. Olay 9 Ocak günü Konya'da yaşandı. 17 yaşındaki Ayşenur Ö., okul dönüşü cadde üzerindeki evine gittiği sırada yanındaki arkadaşı ile yolun karşısına geçmek istedi. İkilikoştuğu sırada Ayşenur Ö.'ye otomobilçarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılangenç kızın durumunun ağır olduğuöğrenildi. Vatandaşlar aynı noktada sıksık kaza meydana geldiğini belirterek, hızdüşürücü banket yerleştirilmesini istedi.
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