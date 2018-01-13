Mücadelemiz büyük

BEYNİNİ KİRAYA VERENLER...
"Bilimsel çalışmalarla yakından ilgileneceğim" diye konuşan Erdoğan şöyle devam etti: "Pensilvanya'nın emrine her yanı ile cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir önemi yoktur. Ben demiyorum ki bütün bilim insanları bizim için düşünecek. Ben aklımı bu tür adamların emrine kiraya verenler için söylüyorum." Türkiye'nin verdiği çok yönlü mücadelede akademinin desteğinin "olmazsa olmaz" mesabesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak şu anda bölgemizde ve dünyada çok büyük mücadeleler veriyoruz. Avrupa'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada bize kılavuzluk edecek siyasi, sosyal ve ekonomik verilere, analizlere, öngörülere ihtiyacımız var. Bunun için üniversitelerimizin önden gitmesi, öncülük etmesi lazım."
Filistinliler Kudüs'ün yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyuyor.
KUDÜS'TEN DESTEK VAR
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da protesto edildi. Mescid-i Aksa'da kılınan Cuma namazının ardından Harem-i Şerif'in avlusunda toplanan onlarca Filistinli, "Kudüs Araplarındır", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa" şeklinde sloganlar atarak, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da açıldığı görüldü.
KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmasından bölümlere yer verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.
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