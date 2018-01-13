Koyunlarla yakmışlar!

Kastamonu'nun Bürme Köyü'nde yaşayan l Çataloğlu ailesi vahşice katledildi. Suçlamaları kabul eden katiller Erhan-Ersan Kaş kardeşler ile kayınpederi Ali Şahin'in ifadeleri, tüyler ürpertti: "Kemiklerin kime ait olduğunun anlaşılmaması için koyunlarla yaktık. Cesetler tamamen yok olsun diye bir traktör römorku odunu cesetlerin üzerine yerleştirdik. Cesetler; çıra, odun, mazot, nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılmayacaktı.