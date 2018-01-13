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Koyunlarla yakmışlar!

Koyunlarla yakmışlar!
Kastamonu'nun Bürme Köyü'nde yaşayan l Çataloğlu ailesi vahşice katledildi. Suçlamaları kabul eden katiller Erhan-Ersan Kaş kardeşler ile kayınpederi Ali Şahin'in ifadeleri, tüyler ürpertti: "Kemiklerin kime ait olduğunun anlaşılmaması için koyunlarla yaktık. Cesetler tamamen yok olsun diye bir traktör römorku odunu cesetlerin üzerine yerleştirdik. Cesetler; çıra, odun, mazot, nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılmayacaktı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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