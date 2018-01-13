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’da asansör şartı

İstanbul’da asansör şartı
İstanbul'da konutta yeni dönem başladı. Meclisi'nde geçen yönetmelik, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girecek. 3 kattan fazla iskan edilen konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. İnşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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