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Himmet kredisi

Himmet kredisi
İzmir Emniyeti, soruşturması başlattı. Yurt dışında bulunan ve aralarında okul ile vakıfların da olduğu 20 ayrı kuruluşun 'dan çektiği kredileri incelemeye aldı. Okul ve vakıfların Bank Asya'dan toplam 80 milyon liralık kredi çektiği, bu paranın 50 milyon lirasının himmet olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Ceyhan TORLAK
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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