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Hesap karıştı!

’da bir eğlence mekanına giden Ayhan S. defalarca hesap ödedi. Ayrıldığı mekana silahla döndü. Aşçıyı öldürdü...

Hesap karıştı!
Müşteri hesaba kızdı. Elini kana buladı. Olay 4 Ocak'ta Avcılar'da yaşandı. Mekana giden 45 yaşındaki Ayhan S.'nin yanına bir konsomatris geldi. Bin lira hesap ödedi. Bir süre sonra da 280 liralık hesap çıkarıldı. Alkollü adam iki hesabı da kapattı. 3'üncü kez gelen 300 lirayı da verdi. Ardından küçük miktarda birkaç kez daha hesap gelince neye uğradığını şaşırdı. Mekandan ayrıldı. Öfkeye kapılan Ayhan S., kısa süre sonra silahla döndü. 'Siz beni mi kandırdınız' diyerek çevreye rastgele ateş açtı. Aşçı Mahir Çelik'e (48) kurşunların hedefi oldu. Talihsiz adam hastanede öldü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yunus Emre KAVAK
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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