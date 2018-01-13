Hesap karıştı!

Müşterihesabakızdı. Elinikana buladı. Olay4 Ocak'ta İstanbulAvcılar'da yaşandı.Mekana giden 45yaşındaki AyhanS.'nin yanına birkonsomatris geldi. Binlira hesap ödedi. Bir süre sonrada 280 liralık hesap çıkarıldı.Alkollü adam iki hesabı da kapattı.3'üncü kez gelen 300 lirayı daverdi. Ardından küçükmiktarda birkaç kezdaha hesap gelince neyeuğradığını şaşırdı. Mekandanayrıldı. Öfkeye kapılanAyhan S., kısa süre sonrasilahla döndü. 'Siz beni mikandırdınız' diyerek çevreyerastgele ateş açtı. Aşçı MahirÇelik'e (48) kurşunların hedefioldu. Talihsiz adam hastanedeöldü. Kısa sürede yakalanan katilzanlısı tutuklanarak cezaevinegönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.