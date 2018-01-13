Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Paris’te Brigitte Macron’la bir araya geldi. Türkiye’deki eğitim projeleri ve mülteciler konusundaki çalışmaları anlattı. Türkiye’ye davet edilen Fransız First Lady, projelere hayran kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Fransa'ya gitti. Kendisine eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Emine Erdoğan Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüşmenin fotoğraflarını yayınladı. Görüşmede, mülteciler ve eğitim konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Okuma yazma oranının düşük olduğu kırılgan gruplar için eğitime desteğin şart olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türkiye'de son hayata geçirilen "Haydi Kızlar Okula", "Ana-kız Okuldayız" gibi eğitim seferberliklerini hatırlattı. Görüşmede yaşlanmakta olan nüfus konusu da gündeme geldi. Emine Erdoğan, sosyal devlet anlayışının önemine inanan Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarını anlattı, yaşlılara hizmet veren huzurevlerine ilişkin belediyecilik örneklerini verdi. Samimi bir dostluk ortamında gerçekleşen görüşmede ayrıca Rohingyalılar konusu da gündeme geldi. Macron, Emine Erdoğan'a Myanmar'a yaptığı ziyaret nedeniyle takdirlerini sundu. Emine Erdoğan, Fransa'nın "First Lady"si Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti.
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