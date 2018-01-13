El ele hayata

Bunalımda olan genç kız, canına kıymak istedi. Polis, intihara engel oldu. Olay dün Adana'da yaşandı. Psikolojik sorunları olan ve daha önceden de intihar girişiminde bulunan Çukurova Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi Gizem Fadime Ö. (26) set üzerine çantası ve telefonunu bırakıp, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Yoldan geçen sürücüler durumu polise bildirdi. Bot ile hemen göle çıkanekipler, suda kaybolmak üzere olangenç kızı tutup bota aldı. Sağlık ekiplerine haber veren polis ilk yardımı yaptıktan sonra ambulans gelene kadar üşümemesi için montunu çıkararak genç kızın üzerine örttü. Daha sonra beresini de çıkarıp, kızın başına taktı. Genç kızı bottan çıkarmak içinekipler ele ele verip kurtarmazinciri oluşturdu. Fadime Ö., ambulansla alındı. Hemen hastaneye kaldırıldı Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sedyeye konan genç kız polisin el ele vererek oluşturduğu zincir ile ambulansa kadar çıkartıldı
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