Can pazarı

Türkiye'ye sığınan mülteciler, ülkelerine dönüş yolunda kaza geçirdi. 9 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Irak plakalı otobüs Silopi Habur karayolu üzerinde şarampole devrildi. Fecikazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatınıkaybetti. Kazada 2'si ağır 38 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, 26'sının tedavisi sürüyor. Şırnak Valisi MehmetAktaş, "10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı Türkmen ve Irak'ın Telafer kentine gidiyorlardı. Kazada 3'ü çocuk 9 Türkmen kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi sürüyor"dedi. Yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.