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Can pazarı

’ta yolcu otobüsü devrildi. 3’ü çocuk 9 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Yolcuların ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu belirlendi

Can pazarı
Türkiye'ye sığınan mülteciler, ülkelerine dönüş yolunda kaza geçirdi. 9 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Irak plakalı otobüs Silopi Habur karayolu üzerinde şarampole devrildi. Feci kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, 26'sının tedavisi sürüyor. Valisi Mehmet Aktaş, "10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı Türkmen ve Irak'ın Telafer kentine gidiyorlardı. Kazada 3'ü çocuk 9 Türkmen kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi sürüyor"dedi. Yolcuların, Irak'taki iç karışıklıktan kaçarak önce 'ye, ardından da 'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi.


Büyük korku yaşayan genç uzun süre gözyaşı döktü.


Mehmet DEMİRHAN
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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