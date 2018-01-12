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’a yeni başkan

Beşiktaş’a yeni başkan
İstanbul 'ın CHP'li Belediye Başkanı , FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alındı. Dün yeni başkan seçimi yapıldı. İlk turda üyelerin 3'te 2'sinin oyunu alan Tahir Doğaç, Belediye Başkan Vekili seçildi. Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Ekonomist olan Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Bu arada Doğaç'ın yaşı dün gündem oldu. Doğaç'ın 80 yaşında olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu sürece CHP'nin işi yaş" yorumlarını yaptı.
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