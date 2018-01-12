Beşiktaş’a yeni başkan

İstanbul Beşiktaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar, FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden alındı. Dün yeni başkan seçimi yapıldı. İlkturda üyelerin 3'te2'sinin oyunu alanTahir Doğaç, BelediyeBaşkan Vekili seçildi. Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Ekonomist olan Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Bu arada Doğaç'ın yaşı dün gündem oldu. Doğaç'ın 80 yaşında olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, "Kemal Kılıçdaroğlugenel başkan olduğusürece CHP'nin işi yaş"yorumlarını yaptı.
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