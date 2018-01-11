Titanik şov

İntihara teşebbüs eden genç adam, şovunu da yaptı. Köprünün korkuluklarında efsane film 'Titanik'e selam çaktı. Olay dün İstanbul'da yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bir genç korkuluklara çıktı. İntihara kalkıştı. Sürücüler hemen polisi aradı. Müzakereci ekipler ikna çalışmalarına başladı.
TRAFİK FELÇ OLDU
Bu sırada intihara teşebbüs eden kişi, 'Titanik' duruşu yaptı. Denizde de Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler hazır bekledi. Anadolu yakası istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polisin 2 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan genç ikna edilerek indirildi. Daha sonra karakola götürüldü.
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