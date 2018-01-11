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Taksici aracında ölü bulundu

Taksici aracında ölü bulundu
İstanbul Beşiktaş'ta dün park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, taksici Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in vücudunda herhangi bir yara izinin bulunmaması üzerine ölüm olayının kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.


Mustafa KAYA-Derviş UĞURLU
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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